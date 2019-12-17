В Кропивницком произошел бунт в СИЗО

РепортерUA 17 Дек 2019 - 15:07

В следственном изоляторе Кропивницкого произошел бунт. Об этом сообщает экс-глава Государственной пенитенциарной службы Украины Сергей Старенький в Facebook.

Он сообщает, что один из заключенных напал на женщину-психолога и избил ее. После этого начал призывать других заключенных его поддержать.

«Те вышли из камер и совершили неповиновение и беспорядок… Поступает информация, что бунт продолжается. Под контролем заключенных сегодня утром два корпуса. Ключи у сотрудников забрали. Ситуация, неуправляемая администрацией», – написал он.

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