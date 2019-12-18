Стала известна программа открытия главной областной елки

В день Святого Николая, 19 декабря, в Запорожье засияет огнями областная елка. В праздничном городке запорожцев и гостей города ждут сказочные встречи, веселые развлечения, рождественские традиции и новогодние чудеса, сообщает Департамент информационной деятельности и связей с общественностью ОГА.
Праздничную атмосферу для гостей фестиваля будут создавать лучшие творческие коллективы всей области, артисты областных театров, общественные организации, самодеятельные артисты.
В праздничной программе Новогодне-рождественского фестиваля:
19 декабря
15:00 – торжественное открытие главной областной новогодней елки с участием руководства области и города, большая развлекательная программа, которую готовят артисты Запорожского академического театра юного зрителя и молодежные коллективы: театрализованное шоу в исполнении артистов Запорожского областного академического театра юного зрителя, выступления коллектива современного танца «Emotion» дворца культуры «Заводской» (руководитель Ольга Мартякова) и певца Юрия Аврамця;
16:00 – зажигательная развлекательная программа «Новогодний джем», которую подготовил Запорожский областной центр молодежи.
В течение месяца на главной площади области запланировано и другие развлекательные мероприятия:
20 декабря
13:00-15:00 – концерт творческих коллективов учреждений дополнительного образования для детей школ-интернатов.
21 декабря
15:00-18:00 – театрализованное действо и концертная программа Совета христианских церквей.