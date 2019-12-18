Стала известна программа открытия главной областной елки

РепортерUA 18 Дек 2019 - 12:38

В день Святого Николая, 19 декабря, в Запорожье засияет огнями областная елка. В праздничном городке запорожцев и гостей города ждут сказочные встречи, веселые развлечения, рождественские традиции и новогодние чудеса, сообщает Департамент информационной деятельности и связей с общественностью ОГА.

Праздничную атмосферу для гостей фестиваля будут создавать лучшие творческие коллективы всей области, артисты областных театров, общественные организации, самодеятельные артисты.

В праздничной программе Новогодне-рождественского фестиваля:

19 декабря

15:00 – торжественное открытие главной областной новогодней елки с участием руководства области и города, большая развлекательная программа, которую готовят артисты Запорожского академического театра юного зрителя и молодежные коллективы: театрализованное шоу в исполнении артистов Запорожского областного академического театра юного зрителя, выступления коллектива современного танца «Emotion» дворца культуры «Заводской» (руководитель Ольга Мартякова) и певца Юрия Аврамця;

16:00 – зажигательная развлекательная программа «Новогодний джем», которую подготовил Запорожский областной центр молодежи.

В течение месяца на главной площади области запланировано и другие развлекательные мероприятия:

20 декабря

13:00-15:00 – концерт творческих коллективов учреждений дополнительного образования для детей школ-интернатов.

21 декабря

15:00-18:00 – театрализованное действо и концертная программа Совета христианских церквей.

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