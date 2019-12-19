Матч Барселона-Реал закончился стрельбой и беспорядками. Видео

РепортерUA 19 Дек 2019 - 13:00

Перенесенный матч «Барселоны» и мадридского «Реала» закончился массовыми беспорядками, сообщает AS.

Сообщается, что игра должна была состояться еще в октябре, но была перенесена из-за протестов в Каталонии. Команды сыграли вничью - 0:0.

При этом перенос поединка не сумел решить проблем с фанатами. Еще во время матча возле стадиона начались столкновения - полиция не пропустила на арену сторонников независимости Каталонии.

После поединка фанаты начали жечь мусорные контейнеры и устраивать пожары, а некоторым протестующим даже удалось пробраться в полицейский фургон и забрать снаряжение. Полицейские были вынуждены стрелять в людей резиновыми пулями. В итоге легкие ранения получили не менее 60 человек.

 

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