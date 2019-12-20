Полиция задержала водителя иномарки, который сбил насмерть пешехода возле «Юности». Фото

РепортерUA 20 Дек 2019 - 10:26

В полиции сообщили подробности смертельного ДТП, которое произошло вчера возле ДС «Юность». В результате аварии пешеход погиб, а водитель с места аварии скрылся.

 

Как сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области, авария произошла 19 декабря около 16:30 на улице Победы.

Установлено, что водитель автомобиля Mitsubishi Lancer сбил пешехода, который переходил проезжую часть на нерегулируемом пешеходном переходе. После чего водитель с места аварии скрылся. В результате ДТП пешеход 1964 года рождения от полученных травм скончался на месте происшествия.

Патрульные установили местонахождение автомобиля и водителя. Мужчину, который находился за рулем, 1991 года рождения задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Продолжается досудебное расследование.

Полиция обращается к свидетелям ДТП или водителей транспортных средств, которые имеют видеозаписи, касающиеся указанного события, с просьбой откликнуться и обратиться по телефону (095) 687-57-67, (098) 987-94-44 или 102.

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