Стрельба у здания ФСБ РФ: все, что известно на данный момент. Фото. Видео 18+

В четверг, 19 декабря, по предварительным данным, 39-летний уроженец Московской области Евгений Манюров устроил стрельбу у здания ФСБ на Лубянке.
Как сообщает Telegram канал Baza, мать вероятного нападающего рассказала, что сын не служил в армии, не был женат и не находился в отношениях. Все время он занимался только работой и хобби. Близких друзей у Евгения также не было.
Как передает УНИАН, отец Манюрова в шоке от поступка сына и не исключает, что он был кем-то «зомбированный». Нападающий рассказывал отцу, что работает охранником в посольстве Арабских Эмиратов. Отец даже начал замечать у Евгения восточный акцент, но до конца не верил, что сын действительно там работает.
Соседки Евгения Манюрова описали вероятного нападающего как замкнутого и одинокого человека, которого они «никогда ни с кем не видели». Также они заявили, что у него не было ни друзей, ни подруг. Манюрова часто видели в камуфляжной форме и с большим рюкзаком, однако о его увлечениях стрелковым искусством они не знали.
Российский спецназ ликвидировал стрелка, который открыл огонь у здания ФСБ на Лубянке По их словам, в последнее время Манюров жил в квартире с мамой – до этого там же жила и его бабушка, которая умерла около года назад. Пожилая женщина работала, по разным данным, учительницей начальных классов или учительницей русского языка.
Евгений Манюров окончил Российскую академию правосудия. В Подольске у мужчины была своя фирма, которая работала в области права. Кроме того, он консультировал по вопросам коммерческой деятельности и управления. В 2015 году компанию ликвидировали.
Также стало известно, что в доме Манюрова нашли арсенал оружия. В частности, речь идет о четырех винтовках и травматическом пистолете. По информации Baza, среди оружия были две «Сайги» и карабин «Вепрь». Кроме того, в квартире было найдено большое количество патронов. Также в рюкзаке в Манюрова обнаружено взрывное устройство, соединенное с мобильным телефоном, и гранаты.
По предварительным данным, Манюров, вооруженный карабином «Сайга» и ножом, устроил атаку у здания ФСБ на Лубянке около 18:00 19 декабря. Его мотивы неизвестны. Высказывались предположения, что целью нападения могла быть провокация накануне Дня работника органов безопасности России. В результате стрельбы один сотрудник ФСБ погиб, еще пять человек, в том числе одно гражданское лицо, получили ранения различной степени тяжести. В Минздраве РФ также сообщали, что крайне тяжелые ранения получили двое сотрудников ФСБ.