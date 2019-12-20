В Запорожской области в ДТП погибла женщина, еще два человека в больнице. Фото

Сегодня, 20 декабря, на 506 км автодороги «Запорожье-Мариуполь» столкнулись два автомобиля. В результате аварии один из пассажиров погиб, двое водителей в больнице.
Как сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области, водитель автомобиля «Toyota Camry», мужчина 1968 года рождения, двигаясь по автодороге в направлении города Запорожье, изменил направление движения влево, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Renault Kango».
В результате аварии пассажир автомобиля «Renault», женщина 1950 года погибла на месте происшествия, оба водителя доставлены в больницу.
По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Полиция обращается к свидетелям ДТП или водителей транспортных средств, которые имеют видеозаписи, касающиеся указанного события, с просьбой откликнуться и обратиться по телефону (095) 687-57-67, (098) 987-94-44 или 102.