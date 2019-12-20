Матери сами привозили детей: задержана преступная группа, которая занималась съемкой детского порно. Фото

РепортерUA 20 Дек 2019 - 20:24

Первичную информацию о распространении в сети видео порнографического характера с участием малолетних детей киберполиции получила от коллег из Австралии. Во время проведения досудебного расследования полицейские установили всех участников преступной группы, причастных к созданию и продаже детской порнографии.

Как сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области, были установлены участники преступной группировки, которые организовали несколько порностудий на территории Днепропетровской области, где создавали детскую порнографию. К организации такой деятельности был причастен 43-летний житель Днепропетровской области, который используя разнообразные средства воздействия склонял женщин к участию их детей в создании порнографических видео.

К созданию такого контента привлекались дети в возрасте от 9 до 13 лет. В дальнейшем эти женщины с личного согласия, за денежные средства предоставляли разрешение на участие своих детей в изготовлении порнографического контента. Они лично привозили своих детей в оговоренные места расположения порностудий. Предварительно, с детьми проводилась разъяснительная беседа по выполнению всех требований оператора.

Для конспирации, студии располагались в сельской местности, а отснятый порнографический материал сбывался в сети. Расчет за продажу детской порнографии происходил исключительно с помощью криптовалюты.

Оператором был организатор группы, который лично исполнял роли в таких съемках. Он также принимал заказ на создание порнографического видео с участием детей разного пола с соответствующей тематикой, интерьером, количеству участников, и других личных желаний заказчика.

Сегодня, 20 декабря, работники запорожского отдела киберполиции совместно со следователями полиции Запорожской области, проводят одновременно шесть санкционированных обысков на территории Днепропетровской области, где размещаются порностудии и проживают участники преступной группы. Сейчас полицейские уже обнаружили доказательства противоправной деятельности фигурантов дела. Изымается техника, которая в дальнейшем будет направлена ​​на экспертизу.
 
Дело квалифицировано по ч.5 ст.301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) УК Украины. По результатам проведенных обысков будет решаться вопрос об объявлении подозрения участникам преступной группы. За создание и продажа детской порнографии им грозит до 10 лет заключения.
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