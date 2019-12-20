Силовики штурмовали суд во время заседания по делу Шеремета. Видео

Сегодня, 20 декабря, сторонники подозреваемой в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко в ходе заседания Апелляционного суда блокировали здание, пытаясь не дать увести подозреваемую в СИЗО. Силовикам пришлось штурмовать помещение.
Как передает Корреспондент, после завершения заседания друзья и знакомые Кузьменко оставались в суде и говорили, что будут блокировать вход, чтобы не дать правоохранителям вывести подозреваемую.
Впоследствии, несколько десятков полицейский и нацгвардийцив силой растолкали людей и вывели Кузьменко.
По данным СМИ, одного из сторонников Кузьменко после стычки с силовиками в зале суда вынесли на носилках.
Напомним, 12 декабря министр внутренних дел Арсен Аваков проинформировал о задержании и объявлении подозрений фигурантам дела по убийству журналиста Павла Шеремета. Следствие подозревает пятерых человек: врача и волонтера Юлию Кузьменко, добровольцев АТО Владислава и Инну Грищенко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, ветерана АТО Андрея Антоненко.
Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва автомобиля.
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