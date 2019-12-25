«Десять кровавых лет»: в Запорожье почтили память погибших в Афганистане. Фото

Инна Нарбут, РепортерUA, фото автора 25 Дек 2019 - 12:15

Сегодня, 25 декабря, запорожцы собрались около мемориала воинам-интернационалистам на Аллее Славы, чтобы почтить память погибших во время войны в Афганистане. На митинг пришли воины-афганцы, члены семей погибших героев, общественность, молодежь. В этом году митинг прошел без представителей городской и областной власти.

Напомним, 40 лет назад, 12 декабря 1979 года, на заседании Политбюро ЦК КПСС было принято решение о вводе войск в Афганистан. 25 декабря войска 40-й армии перешли государственную границу Афганистана. Так началась Афганская война. Она стала самой длительной в истории СССР. «Десять кровавых лет» — так называют ее сами некоторые «афганцы».

Руководитель Запорожского городского объединения Украинского союза ветеранов Афганистана Валентин Зарва в комментарии РепортерUA подчеркнул, что с 1979 по 1989 год 2,5 тыс. запорожских ребят выполняли интернациональный долг, участвуя в боевых действиях.

– Здесь присутствуют люди, которые прошли эту войну, семьи, которые потеряли своих близких. Никто не сдерживает слез на глазах. Всем тяжело. Каждый год мы собираемся у памятника, чтобы почтить тех ребят, которых с нами уже нет. Около 129 запорожцев погибли в той войне, но еще больше ушли от нас за 36 лет после военного конфликта по разным причинам. Жизнь вносит коррективы, по-разному сложились судьбы у ребят. Для нас 25 декабря – это добрая традиция, день памяти. Хотелось чтобы государство больше заботилось о таких людях и не забывало об их подвиге, – подчеркнул Валентин Зарва. 

Все присутствующие почтили минутой молчания и возложением цветов к мемориалу память ребят, которые погибли на войне в чужой стране.

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Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA

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