Во Франции на рождественской мессе десятки людей отравились угарным газом

Во французском городе Карлепоне на севере страны более 20 человек госпитализировали с рождественского богослужения в результате отравления угарным газом. Об этом сообщает Le Soir.
«В городе Карлепоне на севере Франции 21 человек было госпитализированы просто с праздничной рождественской службы из-за отравления угарным газом», – говорится в сообщении.
Два человека были в тяжелом состоянии, еще 19 - в состоянии средней тяжести.
В ходе праздничной мессы несколько человек начали жаловаться на головную боль. После этого в храм вызвали пожарных, спасателей и правоохранителей. Пожарные обнаружили в помещении церкви повышенное содержание угарного газа, поэтому всех 150 человек, находившихся внутри, были эвакуированы в помещение мэрии.
Первую медицинскую помощь оказали 72 лицам, среди которых были дети и пожилые люди.