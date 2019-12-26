Во Франции на рождественской мессе десятки людей отравились угарным газом

РепортерUA 26 Дек 2019 - 10:03

Во французском городе Карлепоне на севере страны более 20 человек госпитализировали с рождественского богослужения в результате отравления угарным газом. Об этом сообщает Le Soir.

«В городе Карлепоне на севере Франции 21 человек было госпитализированы просто с праздничной рождественской службы из-за отравления угарным газом», – говорится в сообщении.

Два человека были в тяжелом состоянии, еще 19 - в состоянии средней тяжести.
 
В ходе праздничной мессы несколько человек начали жаловаться на головную боль. После этого в храм вызвали пожарных, спасателей и правоохранителей. Пожарные обнаружили в помещении церкви повышенное содержание угарного газа, поэтому всех 150 человек, находившихся внутри, были эвакуированы в помещение мэрии.
 
Первую медицинскую помощь оказали 72 лицам, среди которых были дети и пожилые люди.
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