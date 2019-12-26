Сегодня произойдет самое опасное в 2019 году солнечное затмение

Сегодня, 26 декабря, в 19:43 по Северноамериканскому Тихоокеанскому Стандартному времени (PST) начнется последнее и самое опасное в 2019 году солнечное затмение, во время которого вокруг Солнца как бы образуется «огненное кольцо». Об этом пишет журнал Esquire.
Подобное явление происходит, когда Луна находится на большем удалении от Земли, чем во время полного затмения, и не может перекрыть Солнце полностью, в результате чего образуется световое кольцо.
Наблюдатели смогут видеть это явление в течение 3 минут и 40 секунд. Увидеть «огненное кольцо» можно будет:
– в 13:22 в Сингапуре;
– в 9:26 в городе Кожикоде, Индия;
– в 9:33 в городе Джаффна, Шри-Ланка;
– в 6:34 в городе Эль-Хуфуф, Саудовская Аравия (расположен в часе езды от Эр-Рияда – столицы государства).