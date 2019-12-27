Крушение самолета в Казахстане: что известно. Фото. Видео

РепортерUA, фото МЧС Казахстана, видео Youtube 27 Дек 2019 - 10:59

Сегодня, 27 декабря, около 7:00 по местному времени в Казахстане в Алма-Ате произошло крушение пассажирского лайнера. Подробности происшествия сообщает РБК-Украина.

По словам заместителя премьер-министра Казахстана Романа Скляра, авиакатастрофа могла произойти из-за технической неисправности или ошибки пилотов.

По данным МВД Казахстана, на борту лайнера, потерпевшего крушение в Алма-Ате было 5 членов экипажа и 93 пассажира. В частности, среди пассажиров были два украинца, один гражданин Кыргызстана, один гражданин Китая, остальные – граждане Казахстана.

Министерство внутренних дел Казахстана открыло дело по статье о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта из-за авиакатастрофы в Казахстане.

Как известно, в результате крушения пассажирского лайнера погибли 15 человек. Также известно о минимум 35 пострадавших. В частности, в Центр детской неотложной медицинской помощи доставлены 8 детей в сознании с политравмами.

Самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Алма-Аты. Самолет следовал в Нур-Султан. При взлете он потерял высоту, пробил бетонное заграждение и столкнулся с двухэтажным зданием.

Схема крушения:

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