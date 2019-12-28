Запорожская область: спасатели предупреждают о тумане

Ночью и утром 28 декабря в Запорожье и на территории Запорожской области ожидается туман с видимостью 100-500м (I уровень опасности, желтый). Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Запорожской области.
Так, 28 декабря по Запорожской области будет облачно, небольшие осадки, слабый гололед, слабое налипание мокрого снега, на дорогах местами гололед, ночью и утром туман, ветер северный 7-12 м/с, температура воздуха ночью от 2 мороза до 3 градусов тепла, днем 0-5 градусов тепла.
В Запорожье также облачно, небольшие осадки, слабый гололед, слабое налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, ночью и утром туман, ветер северный 7-12 м/с, температура ночью от 1 ° мороза до 1 градуса тепла, а днем 1-3 градусов тепла.
Прогноз погоды по Запорожской области 29-30 декабря: переменная облачность, без существенных осадков, ветер восточный 5-10 м / с, температура воздуха ночью от 3 мороза до 2 градусов тепла, днем 0-5 градусов тепла.
31 декабря облачно, ночью без существенных осадков, днем осадки, ветер северо-западный 7-12 м/с, температура воздуха ночью 0-5 градусов мороза, а днем от 2 мороза до 3 градусов тепла.
1 января будет облачно, осадки, ветер северо-западный 7-12 м/с, температура воздуха ночью от 3 мороза до 2 градусов тепла, днем 0-5 градусов тепла.
С 2 по 6 января без осадков, температура ночью 0-6 градусов мороза, днем от 2 мороза до 4 градусов тепла.