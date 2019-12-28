Элтон Джон получил орден за достижения в музыке

Британский певец и композитор Элтон Джон получил Ордена Кавалеров Почета Соединенного Королевства за выдающиеся достижения в музыке, пишет Корреспондент.
Правительство Великобритании представило список из более чем тысячи лауреатов почетных британских орденов. В него вошли как знаменитости, так и простые люди.
Правительство Великобритании представило список из более чем тысячи лауреатов почетных британских орденов. В него вошли как знаменитости, так и простые люди.
Сооснователь рок-группы Queen Роджер Тейлор стал офицером ордена Британской империи, а режиссер фильма 12 лет рабства Стив Маккуин – командором ордена.
Элтона Джона наградили за выдающиеся достижения в музыке. В 1998 году, его посвятили в рыцари.