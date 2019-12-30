В ДТП в грузовиком в Запорожской области погибли два человека. Фото

РепортерUA, фото полиции 30 Дек 2019 - 13:01

В субботу, 28 декабря, около 13:30 в Запорожское отделение полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение о том, что на перекрестке автодороги «Харьков-Симферополь» и дороги, ведущей в село Приморское Запорожского района, произошло ДТП с пострадавшими.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области, на месте происшествия работали следственно-оперативная группа отделения полиции, работники ГСЧС и врачи скорой помощи.

Известно, что водитель автомобиля «ВАЗ-2109», не предоставив преимущество в движении, выехал на перекресток, и совершил столкновение с автомобилем «Mercedes-Benz Atego 816L», под управлением мужчина 1988 года рождения.

В результате аварии двое пассажиров автомобиля «ВАЗ», мужчины 1979 и 1996 рождения умерли во время оказания медицинской помощи. Еще один пассажир, мужчина 1987 года рождения, и водитель автомобиля «ВАЗ» с телесными повреждениями были госпитализированы в больницу.

Кроме того, установлено, что водитель легкового автомобиля, мужчина 1984 года рождения, находился в состоянии алкогольного опьянения. Его задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Полиция обращается к свидетелям ДТП или водителей транспортных средств, которые имеют видеозаписи, касающиеся указанного события, с просьбой откликнуться и обратиться по телефону (095) 687-57-67, (098) 987-94-44 или 102.

public://uploads/photos/dtp_zap_3_0.jpeg
public://uploads/photos/dtp_zap_2_0.jpeg
public://uploads/photos/dtp_zap_1_0.jpeg
Теги:
Читайте также:

Добавить комментарий

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA

Опрос

Какую сумму планируете потратить на празднование Нового года?
Loading...