На Южно-Украинской АЭС возобновил работу третий энергоблок

РепортерUA 06 Янв 2020 - 12:36

Энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС в понедельник, 6 января, вновь был подключен к сети после того, как он был отключен от энергосети из-за срабатывания автоматической защиты. Об этом сообщает пресс-служба НАЭК Энергоатом.

При этом первый и второй энергоблоки Южно-Украинской АЭС работают в заданном режиме.

«6 января 2020 года в 3:43 энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС подключен к сети после устранения замечаний. Первый и второй энергоблоки Южно-Украинской АЭС работают в заданном режиме», - указано в сообщении.

Подчеркивается, что замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

«Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на Южно-Украинской АЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм», - информирует НАЭК.

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