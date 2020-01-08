Опубликованы новые кадры с места авиакатастрофы под Тегераном

Иранское информационное агентство IsnaMedia сегодня, 8 января, опубликовало фото и видео с места поисковой операции на месте крушения украинского самолета под Тегераном.
На фотографиях видно десятки больших пластиковых мешков, в которых, по-видимому, находятся тела погибших, а также обломки самолета.
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По информации СНБО, пока подтверждена информация о 168 пассажирах, прошедших регистрацию на рейс, и о девяти членах экипажа. Также при ведомстве был создан специализированный оперативный штаб по поручению президента Владимира Зеленского.