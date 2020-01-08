Опубликованы новые кадры с места авиакатастрофы под Тегераном

РепортерUA 08 Янв 2020 - 10:22

Иранское информационное агентство IsnaMedia сегодня, 8 января, опубликовало фото и видео с места поисковой операции на месте крушения украинского самолета под Тегераном.

На фотографиях видно десятки больших пластиковых мешков, в которых, по-видимому, находятся тела погибших, а также обломки самолета.

По информации СНБО, пока подтверждена информация о 168 пассажирах, прошедших регистрацию на рейс, и о девяти членах экипажа. Также при ведомстве был создан специализированный оперативный штаб по поручению президента Владимира Зеленского.

 

public://uploads/photos/screenshot_2_237.png
public://uploads/photos/screenshot_3_202.png
public://uploads/photos/screenshot_4_175.png
public://uploads/photos/screenshot_5_176.png

public://uploads/photos/screenshot_6_159.png
public://uploads/photos/screenshot_7_116.png
public://uploads/photos/screenshot_8_122.png
public://uploads/photos/screenshot_9_115.png
public://uploads/photos/screenshot_10_118.png
public://uploads/photos/screenshot_11_111.png
public://uploads/photos/screenshot_12_96.png
public://uploads/photos/screenshot_13_71.png
Теги:
Читайте также:

Добавить комментарий

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA

Опрос

Какую сумму планируете потратить на празднование Нового года?
Loading...