Путин и Эрдоган запустили Турецкий поток

РепортерUA 08 Янв 2020 - 15:43

В Стамбуле в среду, 8 января, проходит церемония ввода в эксплуатацию газопровода Турецкий поток.

 

На официальном открытии газопровода присутствуют президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин. Также церемонию посетили президент Сербии Александар Вучич и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

«При прокладке Турецкого потока применялись передовые инновационные технологии, что позволило обеспечить максимальную экономическую эффективность транспортировки газа, гарантировать безопасность и экологическую чистоту эксплуатации трубопровода», - сказал Путин на церемонии ввода в эксплуатацию газопровода.

Он обратил внимание на тот факт, что строители использовали самую современную технику и оборудование, при этом был установлен мировой рекорд скорости подводного монтажа труб - более шести километров за одни сутки.

Перед церемонией Путин и Эрдоган провели встречу в формате тет-а-тет в присутствии переводчиков. 

Отметим, две нитки газопровода Турецкий поток могут прокачать 15,75 миллиардов кубометров газа в год. Одна нитка предназначена для турецкого рынка, вторая − для Южной и Восточной Европы.

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