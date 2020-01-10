Запорожские СБУшники ликвидировали межрегиональную хакерскую группировку. Фото

РепортерUA, фото СБУ 10 Янв 2020 - 15:03

СБУ прекратила деятельность межрегиональной хакерской группировки, участники которой похищали средства со счетов отечественных государственных предприятий. Об этом сообщает пресс-служба СБУ Запорожской области.

Оперативники спецслужбы установили, что организаторами сделки являются жители Одесской и Днепропетровской областей, которые находили уязвимости в функционировании систем электронных денежных переводов государственных учреждений.

В дальнейшем, злоумышленники под видом тестирования программного обеспечения, с учетом имеющихся недостатков, осуществляли незаконные операции с использованием вычислительной техники и международных электронных платежных систем «Money Gram» и «Global Money». Похищенные денежные средства со счетов госпредприятий преступники через систему международных переводов несанкционированно переводили на счета подставных лиц и присваивали.

В октябре 2019 года злоумышленники завладели денежными средствами в сумме почти 200 тысяч гривен, принадлежащих запорожскому филиалу ОАО «Укрпочта».

Во время обысков по месту жительства фигурантов дела правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны и флеш накопители информации, подтверждающей проведение преступной деятельности.

Сейчас решается вопрос об предъявлении злоумышленникам подозрения в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 361 УКУ. Продолжается досудебное следствие.

Операция проводилась Управлением Службы безопасности Украины в Запорожской области совместно с Департаментом киберполиции и следователями Нацполиции Украины

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