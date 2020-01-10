Онлайн-трансляция лунного затмения

В пятницу, 10 января, жители Европы, Азии, Африки и Австралии смогут наблюдать лунное затмение, называемое Волчьей Луной, или Волчьим полнолунием. Оно станет первым в 2020 году, сообщает Корреспондент.
Традиционно астрологи наделяют полнолуние сверхъестественными свойствами и сильным влиянием на жизнь человека.
Полутеневое лунное затмение 10 января продлится чуть более 4 часов. По словам специалистов, оно будет самым заметным из четырех аналогичных лунных затмений, которые состоятся в 2020 году.
Начнется затмение в 19 часов 07 минут по Киеву, а завершится в 23 часа 12 минут. Максимальная фаза затмения наступит в 21 час 10 минут по киевскому времени. Она продлится всего две минуты.
Полутеневое лунное затмение происходит из-за наклона орбиты Земли на 5 градусов относительно плоскости эклиптики Луна. Таким образом спутник частично перекрывается тенью планеты.