В Иране признали, что военные сбили украинский самолет: президент принес извинения

РепортерUA 11 Янв 2020 - 09:47

Президент Ирана Хасан Рухани принес извинения за сбитие иранскими военными украинского пассажирского самолета, выразив соболезнования семьям погибших.
Об этом он написал в своем Twitter.

«Исламская Республика Иран глубоко сожалеет об этой катастрофической ошибке. Мои мысли и молитвы посвящены всем находившимся в трауре семьям. Я выражаю искренние соболезнования», - написал президент.

По его словам, внутреннее расследование Вооруженных сил пришло к выводу, что «ракеты, выпущенные из-за человеческой ошибки, привели к ужасной катастрофе украинского самолета и гибели 176 невинных людей». Он также подчеркнул, что расследование этой «великой трагедии и непростительной ошибки» продолжается.

Ошибка была вызвана тем, что самолет осуществил резкий, неожиданный поворот в сторону засекреченной военной базы, говорится в заявлении.

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