В КГГА назвали причину прорыва теплотрассы, в результате которого пострадали 10 человек

Физическая изношенность сети стала возможной причиной потопа, который произошел вечером 13 января в Киеве возле ТРЦ Ocean Plaza. Об этом сообщил замглавы Киевской городской госадминистрации Петр Пантелеев.
По его словам, тепломагистраль в этом районе столицы строилась еще в 1987 году, хотя аварийной ее не считали, поскольку она прошла испытания в летний период.
«У входа в «Ашан» стекала вода. Сейчас изучается соответствие строительства, соответствие охранным зонам тепловых сетей... Прорыв был один - на проезжей части, а потом вода просто стекала по склону. Эта магистраль строилась в 1987 году, уже нуждалась в замене» – сказал Пантелеев.
«Предварительно, физическая изношенность трубы стала причиной повреждения», - заявил Пантелеев.
В пресс-службе ГСЧС Киева сообщили, что в в результате прорыва трубы возле ТРЦ «Ocean Plaza» травмы получили десять человек, из них семеро до сих пор находятся в больнице. Троим людям медики оказали помощь на месте происшествия. Спасатели также заявили, что на руках вынесли шесть человек из самого ТРЦ, а также семерых людей - из троллейбуса, оказавшегося посреди кипятка.
ГСЧС продолжает ремонтно-восстановительные работы. В КГГА ранее заявили, что компенсации пострадавшим будут назначать после рассмотрения каждого случая в отдельности.