Как работают и расшифровывают бортовые самописцы?

ЧЕРНЫЙ ЯЩИК: СЛОЖНО ПОВРЕДИТЬ И ЛЕГКО ОБНАРУЖИТЬ
Черный ящик – это, в первую очередь, особым образом защищенный записывающий аппарат, схожий с жестким диском компьютера или картой памяти, идет речь в статье DW. Здесь регистрируются и сохраняются все важные параметры полета и работы авиалайнера, а также разговоры в кабине пилотов. Раньше эти компоненты находились в двух независимых друг от друга аппаратах, сегодня уже выпускаются комбинированные модели, где совмещены обе функции. Согласно правилам, в этом случае необходимо, чтобы на борту находилось два таких комбинированных самописца.
Черные ящики должны быть в состоянии выдержать нагрузки и остаться не поврежденными при самых разных аварийных сценариях. Перед тем как получить допуск к использованию, они проходят испытания – самописцы должны выдерживать удар о бетонную стену на скорости в 750 км/ч, давление в 2,25 тонны в течение как минимум пяти минут, температуру до 1100 градусов Цельсия не менее часа и нахождение на глубине до 6000 метров под водой.
Чтобы их могли быстрее обнаружить в море, устройства при контакте с соленой водой автоматически включают радиомаяк, сигнал которого можно уловить в радиусе двух километров. Так как радиус этот невелик, спасателям все же необходимо знать приблизительное нахождение обломков самолета.
НИКАКИХ ЛИЧНЫХ СЕКРЕТОВ ПИЛОТОВ
Речевой бортовой самописец записывает все звуки в кабине самолета. Наряду с разговорами пилотов он записывает инструкции, которые дает бортовой компьютер, общение с наземными службами, разговоры с бортпроводниками, а также объявления, которые экипаж делает для пассажиров. Кроме того, устройство регистрирует все шорохи, звуки переключателей и работающего двигателя.
Все частные разговоры пилотов, конечно, также записываются и хранятся в черном ящике – поэтому анализ этих записей и их расшифровка должны проходить под полным контролем и с учетом защиты личных данных. Содержание разговоров может использоваться только для того, чтобы выяснить причины аварии или технического сбоя.
В черном ящике сохраняются лишь последние 120 минут разговоров – более старая информация автоматически стирается. Модели самописцев предыдущего поколения вообще хранят лишь последние 30 минут разговоров. Кроме того, у пилота существует техническая возможность приостановить запись или даже стереть ее. Однако на практике этого не происходит, говорит представитель немецкого Федерального управления расследования авиационных происшествий в Брауншвейге Йенс Фридеман.
ОБЪЕМ ДАННЫХ БОРТОВЫХ САМОПИСЦЕВ РАСТЕТ
К данным бортового самописца, фиксирующего технические параметры полета и состояние лайнера, пилоты и вовсе не могут получить прямой доступ. На старых моделях самолетов они, однако, должны были вручную включать такие аппараты до начала полета, в современной авиации это происходит автоматически.
За последние годы значительно увеличился объем сохраняемых данных. «Сегодня самописцы регистрируют сотни, а то и тысячи разных параметров», – объясняет Фридеман. К ним относятся, к примеру, траектория полета, высота, скорость, положение самолета, работа двигателя и температура выхлопных газов, положение шасси и закрылков. Эти данные способствуют выяснению экспертами причин аварии или серьезного технического сбоя, а также позволяют обнаружить и устранить в дальнейшем потенциальные источники неполадок. Но полностью реконструировать схему полета они все-таки не могут.
Для экспертов Федерального управления расследования авиационных происшествий анализ данных черных ящиков – привычная работа. «По моим оценкам, мы занимаемся этим не реже, чем раз в две недели, – рассказывает Йенс Фридеман. – Ведь анализ и расшифровка данных требуется не только при авиакатастрофах, но и при любых серьезных инцидентах, связанных с техническими проблемами». При возникновении таких инцидентов, как правило, аварии удается избежать только чудом.
Стоит отметить, что для полноценного анализа и расшифровки данных черных ящиков в мире есть лишь несколько специализированных центров. При этом не в каждом из них имеется возможность работать со всеми типами бортовых самописцев. Немецкое управление, к примеру, может работать как с черными ящиками, сконструированными на Западе, так и с некоторыми типами российских бортовых самописцев. Однако в некоторых случаях специалисты в Брауншвейге все же вынуждены обращаться за помощью к своим зарубежным коллегам.
По мнению Фридемана, в будущем вполне возможно введение в эксплуатацию видеорегистраторов, которые будут вести видеосъемку происходящего в кабине пилотов самолета. Мощность установленного радиомаяка также может быть значительно увеличена. И еще один интересный факт: обиходное название бортовых самописцев – «черный ящик» – калька с устоявшегося определения в английском, black box. На самом деле, бортовые самописцы никогда не бывают черными. Они всегда – ярко-оранжевого цвета, чтобы их легче можно было найти среди обломков самолета.