Активисты: В Запорожье могут спилить 200-летнее дерево ради строительства ТРЦ. Фото

Запорожские активисты приглашают горожан к обсуждению вопроса строительства торгово-развекательного комплекса на месте пустыря возле Набережной справа от Вознесеновского рынка. Загвоздка в том, что на пустыре растет 200-летняя груша, которая входит в перечень памятников природы местного значения.
Как указывается в перечне от 1982 года, это «старая груша-дичка, бот., 0,1 га, дерево возрастом 170 лет».
Как сообщает на своей странице в Facebook активист Денис Тарасов, дерево могут уничтожить из-за строительства «торгово-развлекательного комплекса с отдельным зданием наземного открытого трехуровневого паркинга и открытыми автомобильными стоянками для временного хранения легкового автомобильного транспорта».
Общественность и местные жители, на которых может повлиять новое строительство и дальнейшее функционирование этого ТРЦ, могут подать свои предложения и замечания, которые являются обязательными на стадии оценки влияния на окружающую среду.
Встреча состоится 16 января в 12:00 перед главным входом на Вознесеновский рынок со стороны улицы Победы.