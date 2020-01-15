Активисты: В Запорожье могут спилить 200-летнее дерево ради строительства ТРЦ. Фото

РепортерUA, фото Facebook 15 Янв 2020 - 15:38

Запорожские активисты приглашают горожан к обсуждению вопроса строительства торгово-развекательного комплекса на месте пустыря возле Набережной справа от Вознесеновского рынка. Загвоздка в том, что на пустыре растет 200-летняя груша, которая входит в перечень памятников природы местного значения.

Как указывается в перечне от 1982 года, это «старая груша-дичка, бот., 0,1 га, дерево возрастом 170 лет».

Как сообщает на своей странице в Facebook активист Денис Тарасов, дерево могут уничтожить из-за строительства «торгово-развлекательного комплекса с отдельным зданием наземного открытого трехуровневого паркинга и открытыми автомобильными стоянками для временного хранения легкового автомобильного транспорта».

Общественность и местные жители, на которых может повлиять новое строительство и дальнейшее функционирование этого ТРЦ, могут подать свои предложения и замечания, которые являются обязательными на стадии оценки влияния на окружающую среду.

Встреча состоится 16 января в 12:00 перед главным входом на Вознесеновский рынок со стороны улицы Победы.

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