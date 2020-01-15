Правительство России во главе с Медведевым подало в отставку

РепортерUA 15 Янв 2020 - 16:11

Правительство России во главе с Дмитрием Медведевым подало в отставку. Об этом Медведев сообщил во время встречи с президентом Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.

Причиной стало послание Путина, в котором тот высказал предложения о внесении изменений в конституцию. Медведев отметил, что предложенные изменения поменяют баланс исполнительной, законодательной и судебной власти.

«В этом контексте очевидно, что мы, как правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения и в этих условиях, я считаю, что было правильным в соответствии со статьей 117 Конституции РФ, чтобы правительство Российской Федерации в нынешнем составе подало в отставку», - сказал Медведев.

По данным российских СМИ, Путин поблагодарил членов правительства за совместную работу. Пока он просит их выполнять обязанности в полном объеме.

В среду Путин выступил с посланием к Федеральному собранию, в котором заявил о необходимости обеспечить обновление власти в России. По его словам, нужно создать прочную, надежную, неуязвимую и по внешнему контуру абсолютно стабильную, безусловно гарантирующую России независимость и суверенитет систему.

Теги:
Читайте также:

Добавить комментарий

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA

Опрос

Какие новогодние локации в Запорожье понравились больше всего?
Loading...