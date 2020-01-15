Правительство России во главе с Медведевым подало в отставку

Правительство России во главе с Дмитрием Медведевым подало в отставку. Об этом Медведев сообщил во время встречи с президентом Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.
Причиной стало послание Путина, в котором тот высказал предложения о внесении изменений в конституцию. Медведев отметил, что предложенные изменения поменяют баланс исполнительной, законодательной и судебной власти.
«В этом контексте очевидно, что мы, как правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения и в этих условиях, я считаю, что было правильным в соответствии со статьей 117 Конституции РФ, чтобы правительство Российской Федерации в нынешнем составе подало в отставку», - сказал Медведев.
По данным российских СМИ, Путин поблагодарил членов правительства за совместную работу. Пока он просит их выполнять обязанности в полном объеме.
В среду Путин выступил с посланием к Федеральному собранию, в котором заявил о необходимости обеспечить обновление власти в России. По его словам, нужно создать прочную, надежную, неуязвимую и по внешнему контуру абсолютно стабильную, безусловно гарантирующую России независимость и суверенитет систему.