В Запорожье демонтировали комплекс скульптур в сквере Пионеров. Фото

РепортерUA, фото редакции 16 Янв 2020 - 13:25

В Запорожье сегодня, 16 января, рабочие демонтировали комплекс скульптурр в сквере Пионеров. Об этом сообщает корреспондент РепортерUA.

Напомним, реконструкция сквера стартовала 2 декабря. 

Как сообщал РепортерUA ранее, комплекс скульптур в сквере Пионеров будут восстанавливать до его первоначального вида. Фонтан «Дружба» представляет собой фигуры детей – разных национальностей, взявшихся за руки и устремленных вперед.

Двухъярусная композиция была установлена в 1950 году на месте уже существующего фонтана, возведенного в конце 40-х годов ХХ столетия. Автором скульптурной группы является известный запорожский скульптор Михаил Худас. Сохранившейся до наших дней, скульптурной группе нижнего яруса фонтана уже 67 лет, а самой чаше, оставшейся от предыдущего фонтана, возможно и все 70 лет. Судя из данных чисел, на сегодняшний день это один из старейших фонтанов в Запорожье, который должен быть сохранен и реставрирован. 

Чашу фонтана, согласно проекта, планируют засыпать землей и высадить в ней газон, а поврежденные скульптуры реставрировать. 

На паспорте объекта указано, что реконструкция продлится до ноября 2020 года.

 

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