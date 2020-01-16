В Запорожье демонтировали комплекс скульптур в сквере Пионеров. Фото

В Запорожье сегодня, 16 января, рабочие демонтировали комплекс скульптурр в сквере Пионеров. Об этом сообщает корреспондент РепортерUA.
Напомним, реконструкция сквера стартовала 2 декабря.
Как сообщал РепортерUA ранее, комплекс скульптур в сквере Пионеров будут восстанавливать до его первоначального вида. Фонтан «Дружба» представляет собой фигуры детей – разных национальностей, взявшихся за руки и устремленных вперед.
Двухъярусная композиция была установлена в 1950 году на месте уже существующего фонтана, возведенного в конце 40-х годов ХХ столетия. Автором скульптурной группы является известный запорожский скульптор Михаил Худас. Сохранившейся до наших дней, скульптурной группе нижнего яруса фонтана уже 67 лет, а самой чаше, оставшейся от предыдущего фонтана, возможно и все 70 лет. Судя из данных чисел, на сегодняшний день это один из старейших фонтанов в Запорожье, который должен быть сохранен и реставрирован.
Чашу фонтана, согласно проекта, планируют засыпать землей и высадить в ней газон, а поврежденные скульптуры реставрировать.
На паспорте объекта указано, что реконструкция продлится до ноября 2020 года.