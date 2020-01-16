Мобильная лаборатория в работе: как в Запорожье исследуют качество воздуха. Фото. Видео

Лидия Шаповал, РепортерUA, фото и видео автора 16 Янв 2020 - 15:29

В Запорожье с 8 января начала работать мобильная лаборатория мониторинга окружающей среды. Первые превышения показателей уже были зафиксированы в нескольких районах города. РепортерUA отправился вместе со специалистами на один из выездов, чтобы показать, как происходит процесс отбора и анализа проб.

Сегодня, 16 января, утром лаборатория выехала в Заводской район на улицу Морфлотскую, поскольку ветер направлял выбросы заводов именно в эту сторону.

Всего на выездах дежурит четыре группы по три человека – водитель и два специалиста. Дежурство проходит сутки, в течение которых лаборатория совершает три выезда в разные районы города. Но это пока. В скором времени, в результате сотрудничества контакт-центра «15-80» и Запорожского областного лабораторного центра, количество выездов может увеличиться в несколько раз в зависимости от количества обращений граждан.

На карте автоматически фиксируется местонахождение мобильной лаборатории и полученные данные.

Напомним, что жители города смогут обращаться в центр, позвонив и озвучив проблему, которая их беспокоит – неприятный запах в воздухе, некачественная вода или другое, указав точное местонахождение раздражителя и свои контактные данные.

Оператор получит информацию, уточнит ее и направит в лабораторный центр, где специалисты, в свою очередь, отработают полученные данные и выедут на место. Все результаты будут передаваться в контакт-центр и дальше к человеку, который обращался.

Действовать такая функция начнет уже в ближайшие дни.

По приезде на точку лаборатория развернула оборудование, прогрела его и делает замеры в течение получаса. От пробоотборника через специальные трубки – автомагистрали – воздух направляется на газовые анализаторы в салон. На оборудовании ежеминутно происходит анализ воздуха на разные его составляющие и примеси. Программа анализирует данные в режиме реального времени, фиксируя их и составляя  диаграмму. Полученные результаты сотрудники лаборатории соотносят с нормами и получают информацию о том, есть ли превышение тех или иных элементов в воздухе.

Ранее РепортерUA писал, что в комплект оборудования для исследования атмосферного воздуха входит газоанализаторы японского, финского и украинского производств, портативный анализатор ртути, комплекс оборудования для пробоотбора и калибровки оборудования. Такое оборудование сможет выявлять в воздухе фенол, бензол, формальдегид, двуокись серы и еще 12 различных веществ.

Для исследования воды, грунта и радиационного фона установлены анализатор нефтепродуктов, иономер, программно-аппаратный комплекс «ГеоРад» и устройство для контроля параметров воды, которые помогут выявить водородные показатели, нефтепродукты, растворенный воздух, минеральный состав, нитраты и хлориды, а также измерит радиационный фон.

Сегодня на улице Морфлотской в Запорожье удалось зафиксировать превышение нормы сероводорода в воздухе. Другие элементы, такие как монооксид углерода, аммиак, два оксида азота, озон, никакие показатели не превышали. Специалисты отмечают, что превышения некоторых веществ в воздухе было уже неоднократно замечены.

Подробные результаты мониторинга за 16 января лаборатория опубликует на сайте Запорожского областного лабораторного центра МОЗУ уже завтра.

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