В Запорожском районе произошла авария на ж/д переезде: один из водителей погиб. Фото

РепортерUA 18 Янв 2020 - 10:40

Вчера, 17 января, поздно вечером произошла авария на железнодорожном переезде вблизи села Матвеевка на Донецком шоссе.

Прибыв на место происшествия, бойцы ГСЧС установили, что произошло столкновение легкового автомобиля «Daewoo Lanos» и грузовика «MAN». В результате происшествия 48-летнего водителя легковой машины зажало конструкциями. Спасатели с помощью средств малой механизации деблокировали пострадавшего и передали работникам скорой помощи, которые констатировали смерть мужчины.

По факту происшествия соответствующими органами ведется расследование.

От ГУ ГСЧС привлекалось 2 единицы техники и 8 человек личного состава.

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