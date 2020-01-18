В Запорожском районе произошла авария на ж/д переезде: один из водителей погиб. Фото

Вчера, 17 января, поздно вечером произошла авария на железнодорожном переезде вблизи села Матвеевка на Донецком шоссе.
Прибыв на место происшествия, бойцы ГСЧС установили, что произошло столкновение легкового автомобиля «Daewoo Lanos» и грузовика «MAN». В результате происшествия 48-летнего водителя легковой машины зажало конструкциями. Спасатели с помощью средств малой механизации деблокировали пострадавшего и передали работникам скорой помощи, которые констатировали смерть мужчины.
По факту происшествия соответствующими органами ведется расследование.
От ГУ ГСЧС привлекалось 2 единицы техники и 8 человек личного состава.