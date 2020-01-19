Макгрегор за 40 секунд разобрался с американцем. Полное видео боя

РепортерUA 19 Янв 2020 - 12:22

В Лас-Вегасе на T-Mobile Arena состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 246, главным событием которого стал поединок между бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором и американцем Дональдом Серроне.

Скандальному ирландцу хватило всего 40 секунд, чтобы одолеть «Ковбоя» и совершить триумфальное возвращение в ММА.

Макгрегор начал забивать Серроне около клетки, после чего рефери боя Херб Дин принял решение остановить поединок из-за слишком пассивной обороны американца. Таким образом, Конор Макгрегор добыл свою первую победу с 12 ноября 2016 года.

 

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