Макгрегор за 40 секунд разобрался с американцем. Полное видео боя

В Лас-Вегасе на T-Mobile Arena состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 246, главным событием которого стал поединок между бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором и американцем Дональдом Серроне.
Скандальному ирландцу хватило всего 40 секунд, чтобы одолеть «Ковбоя» и совершить триумфальное возвращение в ММА.
Макгрегор начал забивать Серроне около клетки, после чего рефери боя Херб Дин принял решение остановить поединок из-за слишком пассивной обороны американца. Таким образом, Конор Макгрегор добыл свою первую победу с 12 ноября 2016 года.