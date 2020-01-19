В Канаде выпало почти три метра снега. Видео

РепортерUA 19 Янв 2020 - 12:35

В Канаде, 18 января, выпал рекордный уровень снега, в результате чего была парализована работа нескольких городов. Об этом сообщает телеканал CBC News.

Сильный снежный шторм заблокировал дома десятков тысяч жителей канадского острова Ньюфаундленд. Рекордный уровень снега фиксируют в Гамбо, Трепасси, Сент-Джонсу, Парадайз и других городах.ак, некоторые жители города Авалон были заблокированы в собственных домах из-за снежных заносов высотой более 3 метра.

В городах введен режим чрезвычайного положения и усиленно работает снегоуборочная техника.

 

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