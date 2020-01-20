Запорожанка вербовала девушек для занятия проституцией за границей. Фото. Видео

РепортерUA, фото и видео полиции 20 Янв 2020 - 10:05

25-летняя жительница Запорожской области занималась вовлечением запорожанок в занятие проституцией. По факту было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины, сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.

«Во время досудебного расследования установлено, что фигурантка подобрала и завербовала несовершеннолетнюю девушку, жительницу Запорожья 2003 года рождения, которую планирует вывезти в Турцию для оказания услуг сексуального характера», - рассказал и.о. начальника Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми Игорь Смирнов.

19 января оперативники УБПТЛ совместно с детективами следственного управления ГУНП в Запорожской области и Управлением государственной пограничной службы Украины процессуальным руководством прокуратуры Запорожской области на территории международного аэропорта «Запорожье», задокументировали факт пересечения украинской границы подозреваемой и потерпевшей.

Полиция изъяла паспорта потерпевшей, телефон подозреваемой и два авиабилета.

Фигурантке сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 149 УКУ. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 12 лет. Расследование продолжается.

 

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