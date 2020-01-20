В Каменке-Днепровской семья из четырех человек погибла от отравления угарным газом

Сегодня, 20 января, около 7:55 стало известно о том, что в частном доме в городе Каменка-Днепровская обнаружено четыре трупа. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.
На месте происшествия работают руководство отделения полиции, следственно-оперативная группа, эксперты, криминалистическая лаборатория и работники ДСНС в Запорожской области.
Полицейские обнаружили трупы хозяев: мужчины 1970 года рождения, женщины 1979 года рождения и их детей 2001 и 2005 годов рождения.
По предварительным данным, семья погибла в результате неисправности печного отопления и отравления угарным газом. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
В настоящее время решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.