В Каменке-Днепровской семья из четырех человек погибла от отравления угарным газом

РепортерUA 20 Янв 2020 - 12:01

Сегодня, 20 января, около 7:55 стало известно о том, что в частном доме в городе Каменка-Днепровская обнаружено четыре трупа. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.

На месте происшествия работают руководство отделения полиции, следственно-оперативная группа, эксперты, криминалистическая лаборатория и работники ДСНС в Запорожской области.

Полицейские обнаружили трупы хозяев: мужчины 1970 года рождения, женщины 1979 года рождения и их детей 2001 и 2005 годов рождения.

По предварительным данным, семья погибла в результате неисправности печного отопления и отравления угарным газом. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В настоящее время решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Теги:
Читайте также:

Добавить комментарий

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA

Опрос

Какие новогодние локации в Запорожье понравились больше всего?
Loading...