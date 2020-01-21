Бывшего руководителя Интерпола приговорили к 13,5 годам тюремного заключения

РепортерUA 21 Янв 2020 - 11:03

Суд в Китае приговорил бывшего руководителя Интерпола Мэн Хунвея к 13,5 годам тюремного заключения и штафу в 2 миллиона юаней (290 тысяч долларов). 

Чиновника признали виновным в получении взяток и злоупотреблении служебным положением, передает Reuters. Обвиняемый признал свою вину еще в прошлом году и не намерен подавать апелляцию.

Мэн Хунвэй занял пост президента Интерпола в ноябре 2016 года. Ранее он работал заместителем министра общественной безопасности Китая. Он стал первым представителем Китая, который возглавил Интерпол.

В октябре 2018 года Мэн Хунвэй неожидано исчез при поездке в Китай. Заявление о пропаже подала его жена, с которой Хунвэй проживает в Лионе. В Лионе также расположена штаб-квартира Интерпола. В дальнейшем стало известно, что главу Интерпола задержали китайские силовики. После задержания он написал заявление об отставке.

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