В Житомире гранатометы выбросили в мусорный бак. Фото

В Житомире мужчина обнаружил в мусорном контейнере на улице Фруктовой две противотанковых гранатомета РПГ-26. Об этом сообщили в региональном управлении Нацполиции.
«Сообщение о происшествии поступило по спецлинии 102 20 января около 15:00. Заявитель рассказал, что в мусорном баке на окраине Житомира заметил нестандартный пакет, а когда развернул, обнаружил гранатометы», – говорится в сообщении.
Правоохранители осмотрели находку и определили, что это две реактивные противотанковые гранаты РПГ-26. Боеприпасы изъяли и направили на исследование в местный экспертно-криминалистический центр при МВД.
По данному факту начато уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного статьей о незаконном обращении с оружием и боеприпасами (ст.263 УК Украины).