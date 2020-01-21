В Житомире гранатометы выбросили в мусорный бак. Фото

РепортерUA 21 Янв 2020 - 11:21

В Житомире мужчина обнаружил в мусорном контейнере на улице Фруктовой две противотанковых гранатомета РПГ-26. Об этом сообщили в региональном управлении Нацполиции.

«Сообщение о происшествии поступило по спецлинии 102 20 января около 15:00. Заявитель рассказал, что в мусорном баке на окраине Житомира заметил нестандартный пакет, а когда развернул, обнаружил гранатометы», – говорится в сообщении.

Правоохранители осмотрели находку и определили, что это две реактивные противотанковые гранаты РПГ-26. Боеприпасы изъяли и направили на исследование в местный экспертно-криминалистический центр при МВД.

По данному факту начато уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного статьей о незаконном обращении с оружием и боеприпасами (ст.263 УК Украины).

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