«Час ночи, а вы передвигаетесь»: в запорожской полиции прокомментировали скандальное видео

В Заводском районе Запорожья патрульные полицейские остановили подозрительного на их взгляд мужчину и пытались провести поверхностный осмотр. Ролик с задержанием слили в Сеть 18 января и он вызвал волну возмущения среди горожан. Само событие произошло 9 января.
Больше всего людей возмутило поведение патрульных, а также то, что причиной остановки они назвали то, что мужчина передвигается по улице в час ночи.
РепортерUA решил связаться с пресс-службой патрульной полиции и получить официальный комментарий по данному поводу.
Корреспонденту издания сообщили, что во время патрулирования в Заводском районе патрульные полицейские заметили двух молодых людей в капюшонах, которые стояли возле припаркованного автомобиля и что-то рассматривали. Стражам порядка это показалось подозрительным и они приняли решение развернуться и проверить данных граждан.
Осторожно, видео содержит нецензурную лексику!
«Нередки случаи, когда, особенно в ночное время суток, происходят автомобильные кражи. Поэтому инспекторы патрульной полиции решили проверить данных граждан. Когда мужчины увидели, что патрульные разворачивают автомобиль и движутся в их сторону, молодые люди начали уходить в противоположном направлении. Инспектор попросил людей задержаться, представился, но они не слушали и продолжали идти. Инспектор снова представился, назвал причину остановки. Когда мужчина остановился, то начал вести себя агресивно и попросил сына снимать все на камеру. Видео, которое попало в Сеть, смонтировали, вырезаны куски из контекста. Патрульные не один раз представлялись, называли причину, но мужчина продолжал сопротивляться. Когда же он положил руку в карман, то с целью личной безопасности, инспекторы взяли его за руки и предупредили, что согласно ст. 34 Закона Украины «О национальной полиции» проведут поверхностный осмотр, чтобы убедиться, что у него при себе нет оружия», – сообщили в полиции.
На место человек вызвал мониторинговую службу, сотрудникам которой объяснил ситуацию, написал жалобу, а у самих инспекторов были отобраны пояснения. В итоге патрульные все же провели поверхностный осмотр, убедились, что у мужчины нет при себе запрещенных предметов и отпустили. В райотдел запорожца не доставляли.
В патрульной полиции обратились ко всем жителям города с просьбой спокойно реагировать на просьбы полицейских остановиться, предъявить документы, чтобы избежать подобных ситуаций.
«Главная цель нашей работы – недопущение совершения правонарушений. Поэтому просим всех горожан выполнять законные просьбы инспекторов патрульной полиции, если у вас при себе нет запрещенных предметов, вы не совершили ничего незаконного, вам не о чем переживать», – обратились в патрульной полиции.