В России пассажирку из Китая госпитализировали по подозрению на коронавирус

РепортерUA 22 Янв 2020 - 12:10

Вчера, 21 января, в Хабаровске госпитализировали с подозрением на заражение коронавирусом. Сообщается, что она прилетела в Россию из китайского города Харбин.

Представители аэропорта заявляют, что якобы диагноз не был подтвержден, однако эта информация требует уточнения.

По данным пресс-службы хабаровского аэропорта, Роспотребнадзор сейчас встречает все рейсы с целью проверки пассажиров на заражение вирусом.

«С ночного рейса из Харбина 21 января госпитализировали одну женщину с высокой температурой, отвезли в больницу из-за подозрения на смертельный коронавирус. Вроде бы диагноз не подтвердили, но это неточная информация», - передает слова представителя аэропорта издание Сибирь.Реалии.

В свою очередь в Роспотребнадзоре информацию об инциденте не комментируют, из-за того, что пресс-секретарь управления по Хабаровскому краю находится в отпуске.

Как сообщал РепортерUA ранее, национальные институты здравоохранения США уже работают над вакциной против нового вируса, который заразил сотни людей и уже убил девять человек в Китае.

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