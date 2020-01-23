Украина подписала Соглашение с немецкой компанией о развитии«Укрзализныци». Фото

РепортерUA 23 Янв 2020 - 11:56

В присутствии Премьер-министра Украины Алексея Гончарука Министр инфраструктуры Владислав Криклий подписал Соглашение о намерениях между Министерством инфраструктуры Украины и компанией Deutsche Bahn AG о дальнейшем сотрудничестве в транспортной отрасли и развития АО «Укрзализныця».

Подписание состоялось 22 января 2020 в г. Давос во время Экономического форума.

Министр инфраструктуры отметил, что имплементация опыта Deutsche Bahn AG по повышению эффективности железнодорожных перевозок должна пригодиться в реформировании железнодорожных перевозок в Украине.

«Развитие в рамках Трансевропейской транспортной сети TEN-T - стратегическая цель для Украины. Важной составляющей выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС является адаптация и имплементация директив Европейского союза, касающихся железнодорожного транспорта, в том числе путем принятия соответствующих изменений в законодательстве. Мы ожидаем принятия нового закона о железнодорожном транспорте в 2020 году, для его практической реализации важен опыт такой компании, как Deutsche Bahn», – отметил Владислав Криклий.

По данным Интерфакс-Украина, власти Украины хотят отдать национальному оператору железных дорог Германии Deutsche Bahn AG в управление на 10 лет АО «Укрзализныця». 

«Да, мы хотим отдать немцам на 10 лет в управление железную дорогу», - заявил Гончарук.

Он добавил, что, несмотря на то, что еще нужно договариваться и согласовывать детали решения и документы, политическое решение касательно этого уже принято и это уже громадный шаг.

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