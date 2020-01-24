В Запорожье стартовал международный турнир по греко-римской борьбе. Фото

РепортерUA 24 Янв 2020 - 14:38

В Запорожье торжественно открыли XXV международный турнир по греко-римской борьбе памяти мастера спорта СССР Евгения Трухина, который для города уже стал традиционным. Он проходит в ДС «Юность».

В соревнованиях принимают участие спортсмены из Армении, Беларуси, Израиля, Латвии, Литвы, Молдовы, Польши, Турции, Украины. Всего более 250 участников.

На церемонии открытия турнира присутствовали руководители спортивных организаций области и города, члены семьи Евгения Трухина, прославленные спортивные ветераны, представители областной власти.

Как сообщили в Управлении молодежи, физической культуры и спорта облгосадминистрации, турнир памяти мастера спорта СССР Евгения Трухина проводится с 1996 года. Инициатива проведения турнира принадлежит близким друзьям Евгения и его тренеру, почетному мастеру спорта СССР, заслуженному тренеру Украины, заслуженному работнику физической культуры и спорта Украины Лаврентию Майламяну.

Евгений Трухин – неоднократный призер республиканских турниров по греко-римской борьбе, мастер спорта СССР. Родился 24 января 1955 в пгт Кушугум Запорожской области. Начал заниматься борьбой в 1972 г. в ШВСМ. В 1995 году Евгений Трухин трагически погиб в автокатастрофе.
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