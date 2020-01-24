Николаевский морской порт передали в концессию

Правительство Украины передало морской порт «Ольвия» в Николаеве в концессию катарской компании QTerminals. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на своей странице в Facebook.
По его словам, компания QTerminals – это ведущий портовый оператор Катара.
«Что получит от договора украинский бюджет? Ежегодные концессионные платежи – 82 млн грн. Инвестиционные обязательства – 3,4 млрд гривен (за пять лет). Средства для развития местной инфраструктуры Николаевской области – 80 млн грн», – написал Гончарук.
Он подчеркнул, что опытный инвестор модернизирует инфраструктуру порта, привлечет новые грузы и маршруты, способствовать обогащению и развитию Николаева и Украины.
Отметим, что ранее на этой неделе в концессию передали Херсонский морской порт. Победителем тендера стала компания Рисоил-Херсон, которая инвестирует около 300 млн гривен в порт.
Отметим, что концессия – это вид договора о создании или реконструкции за счет средств инвестора государственных объектов, в результате чего инвестор получает возможность эксплуатировать объект на возмездной основе, собирая доход в свою пользу.