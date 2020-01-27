Баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе: что известно. Фото. Видео

Всемирно известный баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе 26 января. Он находился на борту личного вертолета, который разбился в Калифорнии, сообщает Корреспондент.
Вертолет потерпел крушение в горах, на месте происшествия работали спасатели. Вместе со спортсменом разбились еще восемь человек, в том числе и его 13-летняя дочь. Причина падения устанавливается.
«Никто не выжил. По нашим данным, на борту было девять человек: пилот и восемь пассажиров», – сказал шериф округа Лос-Анджелес Алекс Вильянуэва, отметив, что пока рано говорить о личностях погибших.
Известно, что около 15 минут перед падением вертолет кружил в небе. Он вылетел из округа Ориндж в Калифорнии и направлялся в город Таузанд-Окс. Согласно данным радара, вертолет сделал десять кругов над городом Глендейл за 15 минут, после чего врезался в склон горы в Калабасасе, примерно в 30 километрах от центра Лос-Анджелеса.
Как сообщает The Mirror, пассажиры вертолета направлялись на тренировку по баскетболу. Спортсмен регулярно пользовался этим видом транспорта для того, чтобы добраться до стадиона «Лейкерс».
Одной из возможных причин крушения называют плохую видимость – в районе Калифорнии был сильный туман.