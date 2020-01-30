Глава ФГИУ отказался от взятки в 5 млн долларов. Видео

РепортерUA 30 Янв 2020 - 12:09

НАБУ задержало трех человек, предлагавших главе Фонда госимущества Украины пять миллионов долларов взятки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в четверг, 30 января.

Подозреваемых задержали накануне при передаче транша в размере 50 тыс. долларов. Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.369 Уголовного кодекса Украины.

По данным следствия, задержанные предложили топ-чиновнику взятку за назначение на должность директора Одесского припортового завода заранее определенного лица.

Назначенный руководитель государственного предприятия якобы должен был способствовать сотрудничеству между заводом и определенным кругом частных компаний, связанных с инициаторами коррупционного преступления.

Отмечается, что взятку планировали предоставлять частями в течение года.

Расследование начали по заявлению председателя ФГИУ в ноябре 2019 года.

Как известно, с сентября фонд возглавляет Дмитрий Сенниченко. 

 

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