Глава ФГИУ отказался от взятки в 5 млн долларов. Видео

НАБУ задержало трех человек, предлагавших главе Фонда госимущества Украины пять миллионов долларов взятки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в четверг, 30 января.
Подозреваемых задержали накануне при передаче транша в размере 50 тыс. долларов. Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.369 Уголовного кодекса Украины.
По данным следствия, задержанные предложили топ-чиновнику взятку за назначение на должность директора Одесского припортового завода заранее определенного лица.
Назначенный руководитель государственного предприятия якобы должен был способствовать сотрудничеству между заводом и определенным кругом частных компаний, связанных с инициаторами коррупционного преступления.
Отмечается, что взятку планировали предоставлять частями в течение года.
Расследование начали по заявлению председателя ФГИУ в ноябре 2019 года.
Как известно, с сентября фонд возглавляет Дмитрий Сенниченко.