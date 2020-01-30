Полиция: Водитель, который насмерть сбил женщину в Запорожье, был пьян. Фото

Полицейские задержали водителя легкового автомобиля, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, насмерть сбил женщину. По данному факту возбуждено уголовное производство.
Как сообщал РепортерUA ранее, авария произошла сегодня, около 12:50 на улице Александра Говорухи в городе Запорожье. На месте происшествия полицейскими установлено, что водитель автомобиля «Ауди 100», мужчина 1985 года рождения, допустил занос автомобиля, столкновение с другим транспортным средством, которое двигалось в попутном направлении, выехал на полосу встречного движения и за пределы проезжей части, где совершил наезд на пешехода, которая находилась на тротуаре. После чего автомобиль врезался в дерево.
В результате аварии пешеход, женщина 1956 года рождения скончалась на месте происшествия. Водитель автомобиля и его пассажир, женщина 1992 года рождения доставлены в больницу.
Установлено, что водитель транспортного средства находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Его задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
Полиция обращается к свидетелям ДТП, обладающих информацией о личности погибшей, и водителей транспортных средств, которые имеют видеозаписи, касающиеся указанного события, с просьбой откликнуться и обратиться по телефону (095) 687-57-67, (098) 987- 94-44 или 102.