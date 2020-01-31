Готуємо курча табака вдома, як в ресторані

Рецепт курча табака українці запозичили з Грузії і Туреччини, де цю страву готують в спеціальній сковороді з кришкою. Тому кожен ресторан національної грузинської кухні вважає справою честі запропонувати відвідувачам «ціціла тапака» – так звучить назва цієї страви в оригіналі. Але знаючи, як готувати курча табака, нескладно влаштувати банкет і вдома.
Вибір курчати і підготовка м'яса
Класичний рецепт вимагає взяти тушку молодого півника, її вага не повинна перевищувати півкіло. Однак знайти потрібне курча буває непросто, тому допускається використовувати невелику курку. Головне, щоб вона була свіжою, а не замороженою. Втім, якщо спробувати легендарне блюдо хочеться, а знайти потрібне м'ясо не вдалося, завжди можна замовити курча табака з доставкою. Страва є в меню ресторанів, які привозять частування додому.
Відбивати м'ясо не потрібно, тушку вивертають, надламуючи реберні кістки, і розплющують. Хоча оригінальний рецепт вимагає смажити курча табака на сковороді, можна використовувати інший посуд, тому що ключова умова: птах готується під пресом.
Процес приготування
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Маринад для курча табака не потрібен, традиційні приправи – сіль і перець. Натріть ними тушку за 20 хвилин до обсмажування. Якщо хочеться відступити від традицій, використовуйте для маринаду лимонний сік або кефір
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Розтопіть на сковороді приблизно 40 грамів вершкового масла
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Викладіть курча на сковороду шкірою вниз, притисніть кришкою або вантажем. Замість кришки зручно використовувати ємність з гарячою водою в якості гніту.
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Смажте 20 хвилин на середньому вогні, потім переверніть і обсмажте, з іншого боку.
З чим подавати курча табака
Після обсмажування можна додати часникову заправку, а на олії, на залишилась в сковороді, злегка обсмажити помідори, баклажани і солодкий перець, щоб подати їх разом з основною стравою. Ще одним вдалим доповненням послужить невигадливий часниковий соус з оливкового масла, рубаною зеленню і тертого часнику. Він відмінно доповнить смак смаженого курча.