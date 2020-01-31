Який фактор є головним у відносинах покупця з ритейлером

Вітчизняна торговельна мережа «АТБ», яка є найбільшою за багатьма показниками діяльності, стала головним постачальником гарантовано якісних продуктів для майже чотирьох мільйонів українців. Частково цьому сприяє корпоративна цінова політика компанії – продумана та послідовна.
Ціни будь-яких товарів у численних супермаркетах «АТБ» нижчі за середньоринкові на 10–15%, а за умови купівлі продуктів, які цього тижня є акційними, та використання бонусних програм економія для покупця може становити 30%. Асортимент кожного із магазинів, у тому числі й у Запоріжжі, перевищує 3,5 тис. найменувань. Понад 800 із них представлені товарами власних торгових марок. Вартість таких продуктів може бути на 40% нижчою за вартість будь-яких аналогів. Крім того, в «АТБ» діє постійна програма щодо формування мінімальних цін на основні соціальні групи товарів: хліб, молоко, крупи, яйця тощо. Та чи лише доступні ціни приваблюють клієнтів? Погодьтеся, довіру, як і здоров’я, не купиш за гроші, а українці протягом багатьох років довіряють мережі «АТБ».
Давайте спробуємо з’ясувати, як компанії, заснованій у перші роки незалежності нашої країни на базі всього декількох непримітних гастрономів у сусідньому з нами Дніпрі, вдалося заслужити довіру клієнтів і стати абсолютним лідером вітчизняної галузі ритейлу. 1078 дискаунтерів «АТБ» сьогодні працюють у 24 областях України, включаючи й нашу Запорізьку.
Як показує досвід розвитку ритейлу в розвинених країнах Європейського Союзу, бажання покупця заощадити кошти далеко не завжди відіграє вирішальну роль. Дискаунтер уже давно не сприймається клієнтами лише як магазин, де все коштує дешевше. Зараз такі маркети займають значну частину ринку в країнах з високим рівнем доходів населення – у Німеччині, Норвегії, Данії тощо.
Український споживач, як і європейський, не проти економії – це важливо для сімейного бюджету. Говорячи про доступні ціни, здебільшого клієнт має на увазі не якусь неймовірно низьку вартість, а чесну угоду – оптимальне співвідношення ціни та якості. До питання якості продукції в супермаркетах «АТБ» ставляться надзвичайно вимогливо. Компанія гарантує її не тільки власним ім'ям, але й грошима – в усіх супермаркетах торговельної мережі діє програма «Гарантія свіжості». Згідно з її умовами клієнту, який купив чи просто знайшов на поличці у магазині товар, термін придатності якого збіг, компенсують його вартість у трикратному розмірі. Щоправда, випадки такого «легкого збагачення» трапляються вкрай нечасто, оскільки складна багаторівнева система аудиту якості в «АТБ» виключає ймовірність надходження такого товару у продаж. Компанія дуже цінує довіру клієнтів, яких в «АТБ» традиційно вважають повноправними партнерами по бізнесу.
«Магазини нашої торговельної мережі працюють в особливому форматі – м'який дискаунтер. Разом зі зручним розташуванням, графіком роботи 24/7 та високою якістю продукції даний формат максимально відповідає потребам громадян, а доступна ціна стає своєрідним фактором довіри між ритейлером і покупцем. Цю довіру ми повністю виправдовуємо рік за роком», – розповіла Наталія Шаповалова, в. о. генерального директора ТОВ «АТБ-Маркет».
Отже, наповнюючи продуктовий кошик в будь-якому із супермаркетів мережі, мешканці Запоріжжя й області навіть не замислюються про якість та свіжість продуктів. За ці роки вони звикли довіряти «АТБ» і мають впевненість, що все завжди чесно.