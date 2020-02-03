Началось заседание согласительного совета Верховной Рады. Прямая трансляция

В стенах украинского парламента, 3 февраля, началось заседание согласительного совета Верховной Рады, на котором депутаты обсудят объем работы на неделю. На нем, помимо народных депутатов, находятся главы депутатских фракций и групп, главы комитетов, спикер, а также их заместители.
На заседании депутаты могут повлиять на формирование повестки дня и порядок рассмотрения законопроектов на ближайшие пленарные дни.
Напомним, на предстоящей неделе Верховная Рада может одобрить внесение изменений в статьи 76 и 77 Конституции о том, чтобы уменьшить конституционный состав Верховной Рады до 300 человек. Кроме того, профильные комитеты предлагают парламентариям продолжить работу над другими законопроектами, которые предусматривают внесение изменений в Основной закон.
В частности, это внесение изменений в Конституцию, закрепляющие полномочия президента создавать независимые регуляторные органы, Национальное антикоррупционное бюро, назначать на должность и увольнять с должностей директора НАБУ и директора Государственного бюро расследований.
Также на этой неделе могут рассмотреть вопрос увольнения министра развития общин и территорий Алены Бабак и назначения на эту должность Дениса Шмигаля.