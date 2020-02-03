Начальника управления Госрезерва задержали на взятке в 40 тысяч долларов. Фото

Работники Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали начальника управления управления Госагенства резерва при попытке дать 40 тысяч долларов взятки главе ведомства за неувольнение руководителей субъектов хозяйства с занимаемых ими должностей. Как сообщает пресс-служба структуры, чиновнику уже разрешили внести залог в размере 2,1 млн гривен.
«Чиновник организовал схему получения неправомерной выгоды от руководителей субъектов хозяйства, которые входят в сферу управления Госрезерва, при увольнении их с занимаемых должностей и за содействие со стороны руководства Госрезерва в их дальнейшей деятельности, и личного обогащения за счет получения части неправомерной выгоды полученной от руководителей субъектов хозяйства», – говорится в сообщении.
Уточняется, что о подозрении чиновнику сообщили 1 февраля.