Разумков обратился к нардепам из-за высказывания о собаках

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков в ходе заседания согласительного совета в понедельник, 3 февраля, обратился к народным депутатам по поводу их публичных высказываний.
Ранее нардеп от «Слуги народа» Евгений Брагар посоветовал пенсионерке продать собаку «элитной породы», чтобы оплатить коммуналку.
«Я хотел бы обратиться ко всем народным депутатам, чтобы мы иногда, мягко говоря, взвешенно относились к тому, что мы говорим. Не только во время эфиров, но и во время нашей работы и общения с людьми», - сказал Разумков.
Он отметил, что со стороны выглядит так, будто в стенах Верховной Рады другой климат и люди начинают жить в другой реальности.
«Не нужно забывать, и прошлые выборы показали это, что ситуация может очень быстро измениться. И из не совсем удобных кресел Верховной Рады Украины можно оказаться ближе к людям. Я очень рекомендую всем чаще общаться с людьми, слышать проблемы, если есть возможность - помогать их решать», - сказал Разумков.
«И мы все это говорили во время избирательной кампании, однако некоторые из нас забыли об этом, когда стали народными депутатами – оставаться людьми. Значок, мандат, должность народного депутата – это не привилегии, это ответственность», - добавил спикер парламента.
Отметим, фракция «Слуга народа» принесла извинения после высказываний Брагара.