Когда в Украине перейдут на летнее время

РепортерUA 03 Фев 2020 - 12:59

В 2020 году Украина не отказалась от перевода часов с зимнего на летнее время. Традиционно страна переводит стрелки часов в последнее воскресенье марта.

В 2020 году это произойдет в ночь с 28 на 29 марта. Стрелки часов следует перевести на один час вперед.

Для чего преводят часы?

Идея перевода часов возникла у американского президента Бенжамена Франклина. Он хотел экономить свет в магазинах. Однако в США эту инициативу заблокировали производители свечей. Впервые же часы перевели в Великобритании в 1908 году. Часы переводят для экономии энергетических и топливных запасов за счет рационального использования дневного света для бодрствования, труда и досуга. Во многих странах летнее время называют «daylight saving time» – время, сберегающее дневной свет.

Однако некоторые экспреты утверждают, что чистая экономия энергии при переводе часов составляет от 0,5 до 3%.

 

Как пережить?

Для большинства людей, которые не жалуются на здоровье, такой переход не будет нести какой-либо серьезной угрозы.

Однако поберечься все же стоит. Так, для легкой адаптации медики рекомендуют полноценно отдыхать, больше гулять на свежем воздухе, правильно питаться и остерегаться стрессовых ситуаций. Также старайтесь в этот период  не планировать особо важных дел и избегать сильных физических нагрузок.

Будет отличным решением, если за пару недель до 29 марта вы начнете ложиться спать раньше, чем обычно.

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