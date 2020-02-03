Когда в Украине перейдут на летнее время

В 2020 году Украина не отказалась от перевода часов с зимнего на летнее время. Традиционно страна переводит стрелки часов в последнее воскресенье марта.
В 2020 году это произойдет в ночь с 28 на 29 марта. Стрелки часов следует перевести на один час вперед.
Для чего преводят часы?
Идея перевода часов возникла у американского президента Бенжамена Франклина. Он хотел экономить свет в магазинах. Однако в США эту инициативу заблокировали производители свечей. Впервые же часы перевели в Великобритании в 1908 году. Часы переводят для экономии энергетических и топливных запасов за счет рационального использования дневного света для бодрствования, труда и досуга. Во многих странах летнее время называют «daylight saving time» – время, сберегающее дневной свет.
Однако некоторые экспреты утверждают, что чистая экономия энергии при переводе часов составляет от 0,5 до 3%.
Как пережить?
Для большинства людей, которые не жалуются на здоровье, такой переход не будет нести какой-либо серьезной угрозы.
Однако поберечься все же стоит. Так, для легкой адаптации медики рекомендуют полноценно отдыхать, больше гулять на свежем воздухе, правильно питаться и остерегаться стрессовых ситуаций. Также старайтесь в этот период не планировать особо важных дел и избегать сильных физических нагрузок.
Будет отличным решением, если за пару недель до 29 марта вы начнете ложиться спать раньше, чем обычно.