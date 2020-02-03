Украина заключила семь соглашений с Турцией

РепортерUA 03 Фев 2020 - 22:16

Во время визита президента Турецкой Республики Реджепа Эрдогана в Киев Украина и Турция подписали семь совместных документов, передает УНН.

Стороны подписали следующие документы:

1. Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турецкой Республики Реджеп Эрдоган подписали совместное заявление по результатам 8 заседания стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турецкой Республикой.

2. Министр обороны Украины Андрей Загороднюк и Министр казначейства и финансов Турецкой Республики Берат Альбайрак подписали соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Турции о военно-финансовом сотрудничестве.

3. Министр обороны Украины Андрей Загороднюк и Министр казначейства и финансов Турецкой Республики Берат Альбайрак подписали протокол между Кабинетом министров Украины и Правительством Турецкой Республики о воплощении финансовой помощи.

4. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и заместитель министра внутренних дел Турецкой Республики Мухтерем Индже подписали соглашение между Кабинетом министров Украины и Правительством Турции о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений.

5. Глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин и заместитель министра внутренних дел Турецкой Республики Мухтерем Индже подписали меморандум о взаимопонимании между ГСЧС и президенции по управлению в случае катастроф и чрезвычайных ситуаций МВД Турции о сотрудничестве в области предупреждения катастроф и ЧС и ликвидации их последствий.

6. Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов и Министр торговли Турецкой Республики Рухсар Пекджан подписали меморандум о взаимопонимании относительно переговоров о соглашении о зоне свободной торговли между Министерством Украины и Министерством торговли Турции.

7. Глава Государственной архивной службы Анатолий Хромов и директор Дирекции Государственных архивов при президенте Турции Угур Унал подписали протокол о сотрудничестве между государственной архивной службой Украины и Дирекцией госархива при президенте Турции.

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