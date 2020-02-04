Запорожцев предупреждают об ухудшении погоды с завтрашнего дня

В связи с перемещением по территории Запорожской области активного западного циклона, с 5 февраля ожидается осложнение погодных условий в нашем регионе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Запорожской области.
5 февраля запорожцам обещают значительные осадки, преимущественно в виде дождя, ветер юго-восточный 7-12 м/с, порывы 17-22 м/с, температура воздуха ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 1-6 ° тепла.
6 февраля передают умеренный мокрый снег, ночью местами значительный мокрый снег, местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, ветер северный 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, температура воздуха в течение суток от 4° мороза до 1° тепла.
7-8 февраля временами небольшой снег, на дорогах гололедица, температура воздуха снизится:
7 февраля ночью 2-7 ° мороза, днем до 4 ° мороза – 1о тепла,
8 февраля ночью 5-10 ° мороза, днем 2-7 ° мороза.
Сложные погодные условия 5-6 февраля соответствуют І уровню опасности (желтому). Такие погодные условия могут привести к повреждению крыш и электрических сетей, разрушение строительных конструкций, нарушения и прекращения движения транспорта на отдельных участках дорог и другие происшествия.
Согласно прогнозу Мариупольской гидрометеорологической обсерватории, высота волн вакватории Азовского моря достигнет 5 февраля 7-12 дм, 6 февраля 13-20 дм.